La gironina Mariona Batalla crea la imatge guanyadora del carnet del federat

La jugadora de l'Atlètic Bisbalenc Femení Mariona Batalla ha recollit aquest dilluns el premi de guanyadora de la nova imatge del carnet del federat, de les mans del president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, i el vicepresident de l'FCF i delegat a Girona, Jordi Bonet, a la seu central de l'ens federatiu, a Barcelona. La futbolista, natural de Girona i de 34 anys, s'ha proclamat vencedora de la primera edició del concurs, amb una il·lustració de la nova pilota amb la senyera del futbol català, que ha obtingut el 69% de vots al seu favor.

El certamen, convocat de forma conjunta per l'FCF i el seu patrocinador oficial Wala, ha rebut un total de 207 propostes diferents, d'entre les quals ha quedat com a primer classificat el treball de Batalla. Al seu torn, la jugadora arbucienca del CF Palautordera Infantil Femení Laia Costa ha estat una altra dels setze finalistes del concurs, a través del qual l'ens federatiu ha donat la possibilitat a tots els federats d'intervenir activa i directament en el disseny del carnet.

Tots els federats podran descarregar-se el seu carnet personalitzat, amb la imatge guanyadora, en els pròxims dies al Portal del Federat, i a més, els treballadors i visitants que accedeixen a les instal·lacions federatives també utilitzaran a partir d'ara un carnet amb aquesta il·lustració.



Mariona Batalla: "És una oportunitat més enllà del futbol"

Mariona Batalla, guanyadora del concurs, ha mostrat la seva satisfacció després de proclamar-se vencedora, i alhora ha volgut agrair a l'FCF "l'oportunitat de contribuir en el dia a dia del futbol català més enllà de la pràctica esportiva".

El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha destacat la importància d'engegar processos participatius d'aquest tipus, mentre que el vicepresident de l'FCF i delegat a Girona, Jordi Bonet, ha posat en valor que una gironina s'hagi imposat "amb una proposta d'un nivell altíssim i molt atractiva", entre tots els treballs participants.

De la mateixa manera, vist l'èxit de convocatòria, s'ha valorat la possibilitat que l'FCF engegui noves iniciatives amb els jugadors i tècnics del futbol i futbol sala català, per al disseny d'aplicacions com ara la cartelleria de futurs partits i esdeveniments organitzats per l'ens federatiu.

En l'acte, tots els finalistes han rebut el seu disseny en un carnet de gran format, a més d'obsequis en funció de les eliminatòries superades, com ara la samarreta de la Selecció Catalana personalitzada, pilotes oficials, entrades per a l'espectacle Messi10 i vals de descompte en material esportiu a Wala.