L'Olot goleja i es fa més fort

La Unió Esportiva Olot va sumar ahir tres punts al Municipal després de guanyar 3 a 0 un Atlètic Llevant que no va poder sobreviure a les envestides del conjunt local. Els de Garrido es van apoderar del domini de la pilota durant el primer quart d'hora de partit. Tot i això, aquest domini no es va veure traduït en ocasions clares de gol. Soler i Vivi van intentar dos trets llunyans al minut 10 i 12 de partit respectivament, però ambdós van marxar desviats de la porteria defensada per Cárdenas. El primer avís dels visitants va arribar al minut 27, quan Chuma va recollir el refús d'un córner dins l'àrea petita i va rematar forçat. Ballesté va estar providencial, una jornada més, evitant el gol amb la mà esquerra. El partit va arribar al descans sense ocasions gaire perilloses de cap dels dos conjunts.

Durant la segona meitat, l'Olot va demostrar tenir allò que li faltava en altres enfrontaments: eficàcia de cara a porteria. Al minut 51, Xumetra va donar la primera estacada. El de L'Estartit va rebre a banda esquerra, va fer una de les seves clàssiques diagonals de dins a fora i amb la dreta va fer un xut creuat per batre Cárdenas i fer l'1 a 0. I, sense temps perquè l'Atlètic Llevant es refés del cop, al minut 58 Salinas va fer el 2 a0 després d'una centrada rassa al primer pal de Soler, que va ser un dels jugadors més actius dels locals.

Els garrotxins no es conformaven amb l'avantatge de dos gols i Xumetra va estar a punt de fer el tercer al minut 63 amb un xut des de la frontal després d'una gran desmarcada a l'esquena de la defensa rival, però el xut va marxar desviat per sobre del travesser. Pocs minuts després, però, el de l'Estartit no va desaprofitar una centrada precisa al segon pal de Peque per fer el 3 a 0 definitiu en el marcador i fer esclatar d'alegria al Municipal. La golejada olotina no semblava quedar-se en tres gols quan Peque es va quedar sol en un u contra u davant Cárdenas, però el jugador cedit del Barça no va definir amb eficàcia davant el porter terrassenc.

Amb aquesta victòria, l'Olot encadena ja vuit partits consecutius sense perdre, sumant tres victòries i cinc empats. Els tres punts d'ahir serveixen als garrotxins per situar-se novens a la classificació a només tres punts del play-off i nou per sobre de les posicions de descens.