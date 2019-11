raúl garrido «Estic content per haver guanyat i per haver-ho fet amb claredat»

L'entrenador de l'Olot, Raúl Garrido, va comparèixer a la roda de premsa després de la contundent victòria del seu equip. «Estic content per haver guanyat i fer-ho amb claredat. I perquè a banda del resultat hem tornar a jugar i competir una setmana més». De fet, competir ho està fent l'equip garrotxí des de fa jornades. Amb aquesta victòria els homes de Garrido sumen vuit partits seguits sense perdre. L'última derrota data del 29 de setembre, quan els olotins van visitar i perdre (2-1) al camp de La Nucía. Des de llavors la dinàmica de l'equip ha sigut ascendent. Part de la culpa la té el jugador nascut a l'Estartit Xumetra. De fet, ahir el gironí va realitzar un dels millors partits de la temporada erigint-se com un dels jugadors més destacats. Garrido també va tenir paraules per a ell. «Reflecteix el treball de l'equip. Sense el rendiment de tot el conjunt no seria possible aquest resultat», va dir.