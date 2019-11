«Tenim 22 punts i ens en falten 22 més per salvar-nos, que seria tremend»

Els més de 10.000 espectadors que omplien la grada de Castàlia diumenge passat van acabar ovacionant el Llagostera al final del partit. El líder s'havia hagut de conformar amb un punt, i encara gràcies, contra un rival acabat d'ascendir, dels més modestos de la categoria, amb una plantilla formada per molts jugadors que el curs passat eren a Tercera. «Vam perdonar un parell de bones ocasions que ens podrien haver fet guanyar», assegurava ahir Oriol Alsina. El tècnic no vol estalviar cap elogi a la trajectòria del seu equip, que amb 22 punts ocupa la setena posició, a tan sols dos de l'Andorra, que marca el play-off.

El retorn a Segona B no podia haver provat millor als blaugranes, que tenen 10 punts de marge respecte l'històric Hèrcules, que ocupa la primera plaça de descens. Alsina, però, no es cansa d'advertir que «el que hem fet fins ara no vol dir res, perquè això pot canviar en qualsevol moment» i va assegurar que «tenim 22 punts, o sigui que ens en falten 22 més per salvar-nos, que pel Llagostera ja seria una cosa tremenda». De moment, res de pensar més enllà de mantenir la categoria, i tampoc cap respir ni distracció. Demà l'equip té la possibilitat d'arribar per primera vegada a la final de la Copa Catalunya si tomba el Prat al Municipal (20.00), però el tècnic ja alerta que «jugaran els que no ho van fer diumenge a Castelló i fins i tot alguns nanos del filial, perquè diumenge tenim un altre partit de Lliga molt important a casa contra el València Mestalla».

A Castàlia s'hi van presentar amb vuit baixes, entre lesionats i sancionats. Per a demà Alsina manté les absències dels lesionats de llarga durada Pitu, Bigas i Maymi, i encara no podrà recuperar ni Crespo, ni Eric ni Cobos. Lucas Viale i Sascha, que estaven sancionats «i arribaran frescos», sí que tenen opcions de tenir minuts a la Copa Catalunya a pesar del partit amb el Mestalla de diumenge a l'horitzó.



El límit és a semifinals

El Llagostera ha arribat dos cops a les semifinals de la Copa Catalunya, però mai a la final. La primera vegada va ser el 2013, encara amb el format de Final Four i amb la presència de Barça i Espanyol a semis. El torneig es va disputar a Tarragona i els d'Alsina van perdre 3-0 contra un Espanyol que va dur la majoria de titulars. El Barça, amb el filial, va superar el Nàstic per 0-1, i es va endur el títol als penals després que la final acabés amb empat a un.

La segona experiència a semifinals va ser el curs passat, i va generar molta polseguera. El Llagostera guanyava l'Horta per 0-1 quan van expulsar dos futbolistes dels barcelonins en l'afegit. En l'última acció, i encara amb els dos expulsats al camp, l'Horta va fer l'empat i a la tanda de penals va eliminar els gironins. El Llagostera va reclamar a la Federació i els van donar la raó, cosa que els va dur momentàniament a la final. L'Horta, però, va dur el cas al Tribunal Català de l'Esport, que va fallar a favor seu i va rectificar la decisió de la Federació. La final, per tant, s'esvaïa.

«És clar que ens faria il·lusió passar a la final, no pel que va passar l'any passat, sinó pel fet de lluitar per un títol, però també hem de pensar en la Lliga», deia Alsina. La competició els aportarà 2.000 euros si queden eliminats demà i poden aspirar a 5.000 si passen a la final, i 15.000 si la guanyen.