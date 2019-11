Cursa solidària a Salt per la investigació del Duchenne

Al voltant de 1.300 persones van participar dissabte a la segona edició de la cursa/caminada solidària per la malaltia de Duchenne (distròfia muscular infantil), que es va celebrar a Salt. La cursa era de nou quilòmetres i la caminada, de cinc, per les Deveses de Salt. El donatiu va destinat a l'hospital Sant Joan de Déu per la investigació sobre Duchenne a través de l'Associació Somriures Valents.