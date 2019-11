El Girona manté el dubte del porter Llaverola per al derbi d'avui contra el Lloret

Derbi gironí d'hoquei aquest vespre al pavelló de Palau 2 amb el duel entre el Garatge Plana Girona i un Lloret que, després de perdre a casa contra el Taradell, arribarà al partit pressionat per la seva complicada situació a la taula: cuer amb només quatre punts. El partit, que s'hauria d'haver jugat la setmana passada, és una oportunitat per als locals, que mantenen el dubte del porter Llaverola, pendent de ser pare, per enganxar-se a equips com Reus, Caldes o Noia en el segon vagó d'una classificació de l'OK Lliga en què Liceo, Barça i Igualada han marxat per dalt.

Divendres al vespre, amb la baixa per motius personals de Jaume Llaverola sota els pals, el Girona va caure golejat a la pista del líder, Liceo, per un contudent 10-1, mentre que l'endemà ensopegava a casa contra el Taradell (3-4).