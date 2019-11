Més pólvora per al Girona

L'objectiu de Marc Gasol i de la resta de la gent que treballa en el projecte del Bàsquet Girona és pujar a LEB Or i, per això, tot i èxits com la classificació per a la Copa LEB Plata, continuen buscant la fórmula perquè l'equip que entrena Àlex Formento sigui el més fiable possible. A l'estiu, el Girona va preveure una estructura amb una plantilla de nou professionals a l'espera d'un darrer reforç interior (finalment acabaria arribant Mor Niang) que, d'entrada, va quedar retallada per la no adaptació d'Anthony Cambo. Un aler que no havia sortit mai dels Estats Units i que no arribaria ni a debutar amb el Bàsquet Girona.

Ara, tres mesos després, i amb la tranquil·litat de veure l'equip funcionant i sent el líder de la categoria amb nou victòries i dues derrotes, el club ha recuperat la seva idea inicial fitxant un quart exterior per acompanyar Víctor Moreno, Max Esteban i Gerard Sevillano. L'escollit és Herbert Graham, un aler amb doble passaport nord-americà i dominicà que, com Antonio Hester i el mateix Anthony Cambo, sol moure's per tornejos amateurs i campus d'entrenament de Miami.

Format a les universitats de Purdue Fort Wayne i Armstrong Atlantic, Herbert Graham (1,96 i 26 anys) ha destacat aquest passat estiu a la lliga dominicana jugant amb el Cañeros del Este, amb qui anotava 15 punts per partit, i té una curta experiència en el bàsquet europeu perquè va jugar cinc partits a Romania amb el Dinamo de Bucarest ara fa tres temporades. La nova incorporació del club de Fontajau té doble nacionalitat, nord-americana i dominicana, i, a banda de la seva curta etapa a Bucarest, la seva experiència professional sempre ha estat en el bàsquet de la República Dominicana. Abans del Cañeros, Graham havia jugat amb Huellas del Siglo.

El Bàsquet Girona tenia lligada la incorporació de Herbert Graham des de feia molts dies, però, com que la incorporació efectiva estava acordada per al mes de desembre, el club que presideix Marc Gasol no ha deixat que el seu fitxatge transcendís públicament fins passat el tall de la Copa LEB Plata. Herbert Graham arribarà a Girona a finals de setmana. No serà a temps de jugar dissabte a la pista del Menorca, però sí que podria debutar contra la Roda a Fontajau, el 7 de desembre.



Socis per la grada d'animació

Per altra banda el Bàsquet Girona va anunciar que aquesta setmana impulsa una campanya de captació de socis (al preu de 30 euros) per la grada d'animació. «Aquest grup es dedica a donar suport al sènior en els partits a Fontajau des de la passió pel bàsquet i el repecte i el civisme cap el rival i l'equip arbitral. No pretén ser un grup exclusiu, sinó que abraça tota persona que vulgui formar part d'un col·lectiu amb la voluntat de veure el partit des d'una altre perspectiva», van explicar fonts del club. Els carnets es podran adquirir a travès de la plana web.