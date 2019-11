Zidane torna a prescindir de Vinicius per al determinant partit contra el PSG

El Reial Madrid busca (21.00, Movistar Liga de Campeones) segellar amb un triomf el pas a vuitens de final després d'una turbulenta fase de grups de la Lliga de Campions, davant un PSG que certificaria el seu primer lloc puntuant al Santiago Bernabéu, on novament aterra el desitjat Kylian Mbappé.

Zinédine Zidane ha calcat la seva última llista de convocats per al duel d'aquesta nit i això implica que torna a quedar-se fora per decisió tècnica el davanter brasiler Vinicius. Igual que va passar abans del partit contra la Reial Societat, de la mateixa manera que Vinicius van quedar descartats Álvaro Odriozola, Brahim Díaz i Mariano Díaz. A més, tampoc hi serà Nacho Fernández, que s'acaba de recuperar, ni els encara lesionats James Rodríguez, Lucas Vázquez i Marco Asensio.

Zidane va assegurar ahir en la prèvia que el duel contra el PSG «és el partit més important de la temporada» i va descartar que sigui «una revenja» després de la garrotada al Parc dels Prínceps. «És el partit més important de la temporada, segur, davant un rival molt bo com és el PSG, un dels millors que hi ha. Ens exigirà molt més i ho sabem. Cal estar preparats, necessitarem moltes coses, cor, cap, però sobretot futbol. És el que m'interessa», va considerar.



L'Atlètic visita el Juventus

De la jornada d'avui de la Champions també en destaca el Juventus-Atlètic (21.00, Movistar), en què un triomf matalasser els duria a la següent fase. La resta de partits: Lokomotiv - Leverkusen (18.55), Galtasaray - Bruges (18.55), Tottenham - Olympiakos (21.00), Manchester City - Xakhtar (21.00), Estrella Roja - Bayern (21.00) i Atalanta - Zagreb (21.00)