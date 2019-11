Al Madrid li sobren uns minuts

El Reial Madrid no va poder culminar amb una victòria el seu partit més complet aquesta temporada després d'empatar amb el París Saint-Germain (2-2) en la cinquena jornada de la fase de grups de la Champions, després de 80 minuts brillants amanits amb dos gols de Benzema, que acabarien sent neutralitzats per Mbappé i Sarabia, quan tot el Bernabéu gaudia d'un partit de bandera.

Els de Zidane, classificats per a vuitens abans de jugar, estaran al bombo com a segons de grup. Ja res no podrà canviar el lideratge d'un PSG que va baixar molts punts després de la seva imponent imatge al Parc dels Prínceps -fa dos mesos- però que va despertar a temps per maquillar la seva pobra actuació amb dos gols salvadors.

Molt millor el conjunt blanc durant un grapat de minuts, es va avançar amb justícia quan Benzema, amb la canya sempre a punt, va collir un xut a la fusta per fer el primer. Amb 1-0 va arribar la jugada polèmica del partit. Icardi es va quedar sol davant Courtois, va driblar el belga, que el va travar dins l'àrea. L'àrbitre no va encertar en cap de les decisions. Va assenyalar falta en lloc de penal i va expulsar el porter blanc. Va ser llavors quan va aparèixer el VAR i va deixar sense efecte la jugada per falta prèvia de Gueye a Marcelo. La cara de Thomas Tuchel ho deia tot. El tècnic del PSG reia, sabedor de la oportunitat perduda per al seu equip, que no va poder fer ni pessigolles a un Reial Madrid molt complet en totes les facetes i que faria el segon a les acaballes.

Tot semblava dat i beneït, però el PSG reaccionaria en només uns minuts. Mbappé i Sarabia van equilibrar la balança en un vist i no vist, i el duel va signar un desenllaç frenètic que hauria pogut decantar-se per a qualsevol banda.