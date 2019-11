Alsina repartirà minuts avui en la semifinal de la Copa Catalunya contra el Prat

El Llagostera té aquest vespre l'oportunitat de classificar-se per primer cop a la seva història per a la final de la Copa Catalunya si supera el Prat al Municipal (20.00). L'entrenador del conjunt gironí, Oriol Alsina, encara el repte amb «il·lusió i ganes d'arribar a la nostra primera final» tot i que té clara la «dificultat» de l'empresa. Per intentar-ho, Alsina ha convocat tots els jugadors disponibles a més a més d'Iker Díaz i Llorenç Busquets, del filial. El tècnic té clar que després del gran desgast fet al camp del Castelló diumenge, avui és el torn per als menys habituals. Sense els lesionats, Pitu, Maymí, Bigas, Crespo, Èric Jiménez i Cobos, Alsina donarà l'oportunitat avui al porter Carles Santaló a més a més d'altres jugadors que no van ser titulars a Castàlia com Lledó, Pol Gómez, Pasquina o Yeray Sabariego. El vencedor del partit s'enfrontarà a la final contra el guanyador del duel Hospitalet-Badalona (2/4 de 7).