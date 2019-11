Guanyar el Dortmund per no complicar-se la vida

Una victòria contra el Borussia Dortmund és el que necessita aquesta nit el Barça per aconseguir el bitllet matemàtic que el durà als vuitens de final de la Lliga de Campions. Tres punts que li donarien la tranquil·litat suficient per aparcar aquesta competició fins al mes de febrer davant els dubtes que desperta el seu futbol.

I és que tot i ser líder a la Lliga i també en el seu grup europeu, el conjunt blaugrana no ofereix fiabilitat. De fet, si no resol el partit d'avui amb el Dortmund podria embolicar-se de valent, ja que el seu últim duel de la fase de grups és al camp de l'Inter, on tot podria passar.

Serà una cita especial per a Leo Messi, que jugarà el seu partit 700 amb la samarreta de Barça. En els 699 restants acumula 612 gols i 235 assistències. Aniversari per a l'argentí i molts dubtes per al tècnic Ernesto Valverde, que ha de prendre algunes decisions per confeccionar l'equip. El Barça té les baixes per lesió dels laterals Nélson Semedo i Jordi Alba i per sanció de Gerard Piqué. Al mig del camp, l'extremeny ha de decidir entre Arthur o Arturo Vidal, que va salvar el partit a Leganés, i també es desconeix l'acompanyant de Leo Messi i de Luis Suárez.

Els comptes per als blaugranes estan clars. Seran primers si guanyen el Dortmund; si empaten o perden es poden jugar la classificació en l'última jornada contra l'Inter, sempre que els italians siguin capaços de guanyar l'Slavia de Praga.

Però el nivell de confiança de l'equip no és el més òptim, just quan la temporada s'estreny amb partits transcendents, com el d'aquesta nit, però també els que ha d'afrontar pròximament contra l'Atlètic de Madrid (dissabte al Wanda) o una mica més endavant davant el Reial Madrid, al gran clàssic ajornat al seu dia.

La defensa serà inèdita. Tornarà Sergi Roberto i Junior Firpo serà el lateral esquerre. A l'eix, Clément Lenglet, que va ser baixa a Leganés per molèsties físiques, formarà parella amb Samuel Umtiti, un central que no acaba de tenir la continuïtat desitjada per les lesions. A la mitja, Busquets i Frenkie de Jong són fixos. Per al lloc de tercer migcampista, Arthur sembla tenir cert avantatge respecte Arturo Vidal. Messi i Luis Suárez són indiscutibles a la davantera, on Valverde haurà de decidir entre Griezmann i Dembélé.

Per la seva banda, el Dortmund s'enfrontarà avui al Barcelona en hores baixes després del decebedor empat a casa (3-3) contra el cuer Paderborn, amb el qual va completar dos partits consecutius sense guanyar després d'haver caigut golejat per 4-0 contra el Bayern en la jornada anterior.

L'equip té les baixes de l'exblaugrana Paco Alcácer, que va patir una lesió de genoll en el partit contra el Paderborn; Jcon Bruun Larsen, amb un problema gastrointestinal, i Thomas Delaney, amb una lesió de lligaments en un turmell.

El director administratiu del club, Hans Joachim Watzke, després de l'empat va expressar la seva confiança en l'entrenador Lucien Favre encara que, tot seguit, va recordar que en el futbol en darrer terme manen els resultats.

Avui també es juguen Slàvia de Praga-Inter de Milà (21.00), València-Chelsea (18.55), Lille-Ajax (21.00), Zenit Sant Petersburg-Lió (18.55) i Leizpigz-Benfica (21.00).