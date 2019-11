Un habitual de les Final Four amb Xargay i Dewanna Bonner

Campió de l'Eurolliga del 2017, subcampió l'any passat i habitual de totes les Final Four dels últims anys, el Dinamo de Kursk és, almenys sobre el paper, el rival més fort que ha de passar per Fontajau en aquesta Eurolliga. I, a sobre, les russes arriben amb la gironina Marta Xargay i amb el tècnic que va guanyar la primera lliga de l'Uni el 2015, Roberto Íñiguez. Cita amb majúscules aquest vespre a Fontajau (20.15) en un partit que el tècnic local, Èric Surís, defineix com «un dia d'aquells que, quan parlàvem del somni de jugar l'Eurolliga, posàvem com a exemple pel potencial del Dinamo de Kursk que ha estat campió d'Europa fa poc temps i que té jugadores molt importants com la mateixa Marta Xargay, Dewanna Bonner, Baric, Prince o ara amb la incorporació de Jessica Breland». Les russes arriben a Girona pressionades després de dues derrotes en quatre jornades d'Eurolliga -a la pista del Montpeller i a casa contra el Fenerbaçhe-, però, sobretot, pels seus problemes en el joc interior per les baixes per lesió d'Astou Ndour i Tatiana Vidmer. A Girona debutarà la nord-americana Jessica Breland (companya de Sykes a Atlanta). De moment, la veterana Bonner és la gran referència jugant molts minuts com a «fals quatre» amb 18 punts i 8 rebots per partit.