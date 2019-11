L'Uni es fa gran a Europa

L'actual subcampió d'Europa i millor equip del continent fa només dos anys. Un Dinamo de Kursk amb grans estrelles com Dewanna Bonner, Nika Baric i la gironina Marta Xargay dirigides per uns dels grans entrenadors del bàsquet femení europeu, Roberto Íñiguez. Aquest equip ha perdut avui a Fontajau (79-61) on prop de tres milers d'espectadors han comprovat com l'Spar Citylift Girona s'ha convertit en molt més que un nouvingut en l'Eurolliga. Girona vol seure a la taula dels grans equips d'Europa i avui, en una nova demostració de solidesa al darrere, i amb el millor partit de Brittney Sykes des de la seva arribada al club (23 punts), que té dret a fer-ho. Almenys quan juga a Fontajau. I, pels que vulgui recordar que el Kursk tenia dues baixes importants, l'Uni també. Ni més ni menys que Núria Martínez i Sonja Petrovic.

Íñiguez tornava a Girona conscient que no tnia per endavant un partit fàcil. I aviat ha pogut corroborar que no s'equivocava. Encara no havien passat quatre minuts de partit i ja ha hagut de demanar temps (6-0). L'Uni ha sortit a collar en defensa i, amb una Marta Xargay que continua sense poder jugar amb el Kursk al nivell que va exhibir a l'estiu amb la selecció espanyola, el Kursk s'ha intentat aferrar al talent, avui esmorteït, de Dewanna Bonner (15-12 al final del primer quart amb la taca, però, de les dues faltes de Coulibaly). Un descans de Roberto Íñiguez a una de les seves peces claus, la base eslovena Nika Baric, l'ha aprofitat l'equip d'Èric Surís per apretar més en defensa per poder córrer. Un escenari on Brittney Sykes es troba realment comode (30-20, després que Rosó Buch hagi acabat una d'aquestes transicions ràpides amb un triple).

El retorn a la pista de Baric i, sobretot, la tercera falta de Coulibaly han semblat que podrien despertar l'Uni i els prop de 3.000 espectadors del somni que estaven vivint. Però Andusic ha fet el pas endavant que es requeria i el desè punt de la pivot sèrbia ha tornat a posar els 10 punts de diferència en el marcador (44-34), just abans d'una tècnica de l'experimentat àrbitre grec Somos a un Surís que havia protestat bastant menys que Íñiguez. Al descans, 44-36 després d'un segon quart d'un bàsquet de molt bon veure per als espectadors.

Després de la represa, amb els dos equips intentant apujar el nivell defensiu, el talent de Baric, per alguna cosa amb poc més d'1.60 d'alçada l'eslovena ha jugat en equips com Ekaterinburg o Kursk, ha compensat el mal que Coulibaly feia una cistella on el Dinamo ha trobat molt a falta les lesioanades Astou Ndour i Tatiana Vidmer. Els cinc punts han estat la mínima renda local (52-47), però, en el seu moment més complicat fins al moment, l'Uni ha sabut sobreviure per acabar el tercer quart amb la veterana Laia Palau traient-li una antiesportiva a la jove Shabanova (58-48).

Per a un veterà com Roberto Íñiguez estava clar que encara quedava temps per intentar evitar la que es començava a intuir com la seva primera derrota a Fontajau, fins avui el tècnic de Vitòria no hi havia perdut mai com a visitant ni tampoc quan va ocupar la banqueta de l'Uni, però un 2+1 d'Adaora Elonu ha posat el Kursk contre les cordes. 62-48: màxima diferència i vuit mintus per endavant. Xargay, que ha fet un triple només de tornar a pista, Baric, Bonner, Prints, Breland... Íñiguez ha posat tota la carn que tenia sobre la graella. Però no n'ha fet suficient. Cinc punts seguit de Sykes, en el seu primer gran dia a Girona, han donat molt d'aire a un Spar Citylift Girona que ha acabat derrotant a l'actual subcampió d'Europa per 18 punts de diferència (79-61).