Xumetra segueix com una bala

L'última experiència de Jordi Xumetra al futbol professional no va ser gaire agradable. A Saragossa, a Segona A, les lesions li van trencar la continuïtat i, per postres, l'últim dia del mercat d'estiu del curs 2017/18 li van rescindir el contracte i es va quedar sense equip. Olot va ser el seu bàlsam. A la Garrotxa s'hi va estar entrenant fins que al gener de 2018 el van poder fitxar i integrar-lo a l'equip. D'allò aviat en farà un parell d'anys i el balanç que en fa l'extrem de l'Estartit no podia ser més positiu. Integrat plenament al club i a la ciutat, confessa que «estic gaudint del futbol i soc feliç» i tot i tenir 34 anys encara es veu amb corda per seguir competint. «Físicament encara em sento ràpid, els defenses encara tenen treballs per atrapar-me, encara me'n vaig dels rivals», apunta mig en broma el jugador, que s'està convertint aquest curs en una peça clau per a Raúl Garrido. Diumenge va ser protagonista en el triomf contra l'Atlètic Llevant, marcant dos dels tres gols garrotxins.

«Estem en un bon moment tant jo com l'equip. Mantenim la línia de l'any passat, apostant pel bon tracte de la pilota, i hem aconseguit afegir-hi un plus sent més verticals. Estic còmode a la ciutat i al club, tots anem a una i tot plegat transmet bon feeling», explicava ahir Xumetra, la bala de l'Estartit. L'Olot fa 8 partits que no perd i és a només 3 punts del play-off. L'extrem ja duu 848 minuts i quatre titularitats consecutives. Admet que lluitar per la promoció d'ascens «donaria un caliu brutal a la ciutat» però no es vol plantejar reptes més enllà del partit de diumenge al camp d'un Hèrcules en hores molt baixes. Segons ell, «hem de partir de la base que la realitat és la que és, som un dels pressupostos més petits, però això ho suplim amb el grup humà que hi ha al vestidor, el cos tècnic, i el club», tot i que també afegeix que «hem de ser ambiciosos i creure'ns-ho. Som bons, fem suar sang als rivals per guanyar-nos, i hem de confiar en nosaltres mateixos».

El Rico Pérez d'Alacant, la propera aturada de l'Olot a la Lliga, «em porta molt bons records» i diu que la motivació és «anar-hi a treure'ls la pilota i guanyar». Xumetra va considerar que «el rival no ho està passant gaire bé, però anirem a fer el nostre partit, en un camp gran, on hi haurà espais». Enrere li queden, a l'extrem de l'Estartit, les èpoques daurades al futbol professional, on va arribar després de pujar amb el Girona de Tercera a Segona A, consolidar-se a la categoria de plata, pujar a Primera amb l'Elx, i debutar a la màxima categoria amb el Llevant. «Van ser èpoques molt bones, però ho poses a la balança i sí que és veritat que cobrava més, però també la pressió és molt superior. Aquí a Olot el dia a dia és molt bo, resulta molt agradable anar a entrenar amb aquesta gent, perquè en el futbol d'elit al vestidor tothom va més a la seva», admet.

Xumetra acaba contracte amb l'Olot l'estiu que ve però té clar que en aquestes condicions encara pot seguir aportant. «Estic gaudint i soc feliç, quan perdi això sí que serà l'hora de buscar nous reptes fora del futbol».