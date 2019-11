Dembélé pateix una nova lesió muscular

El davanter del Barça Ousmane Dembélé «pateix una lesió muscular a la cuixa esquerra», segons va anunciar el club blaugrana, poc després que el jugador s'hagués de retirar del Camp Nou lesionat a la primera meitat. Dembélé, com continuava el comunicat, està «pendent de proves per saber quin és l'abast exacte de la seva lesió». El francès es va fer mal (als isquiotibials, com va confirmar Ernesto Valverde després) a l'hora de saltar per una pilota i en el moment de caure ja va notar que no podia continuar. Rellevat per Antoine Griezmann, va enfilar el camí cap als vestidors amb la samarreta a la cara: és la seva tercera lesió d'aquesta temporada.