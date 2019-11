Machín dona descans a uns quants titulars per visitar avui el Ferencvaros

L'Espanyol s'enfronta avui al Ferencvaros (18.55, Gol) amb l'objectiu de signar un triomf que el classifiqui com a primer de grup per als setzens de final de la Lliga Europa, una competició en la qual ha mostrat fins ara la seva millor versió. Els catalans són primers del Grup H amb 10 punts, mentre que el Ferencvaros és tercer amb 5. El tècnic Pablo Machín, de totes maneres, ha plantejat una convocatòria pensant en l'important partit de diumenge contra l'Osasuna. El sorià ha donat descans a diversos titulars habituals com David López, Marc Roca, Víctor Sánchez i Wu Lei. Per la seva banda, Javi López, Piatti, Naldo, Ferreyra i Vargas són baixa per lesió.

A la llista han entrat nombrosos futbolistes del filial: el porter Adrián, el defensa Iago i el davanter Moha. L'Espanyol confia a obtenir un bon resultat a Hongria, però prioritza clarament la competició domèstica. Els periquitos són penúltims a Primera i les urgències són òbvies. Fins ara, l'Espanyol manté un idil·li amb la Lliga Europa. Els catalans encadenen 25 partits en aquesta competició sense perdre, un rècord que ningú més ostenta. Els altres representants espanyols tenen aquests partits: Trabzonspor-Getafe (16.50) i Sevilla-Qarabag (21.00, Movistar).