Un màxim de 50 futbolistes per a l'escola que l'Espanyol obrirà a Calonge

Mario Fernández, coordinador de l'escola de tecnificació que l'Espanyol obrirà l'any vinent a Calonge i la inauguració de la qual es va celebrar dilluns, va explicar que el tret de sortida serà el 13 de gener i les categories aniran de benjamí fins a l'infantil. «A banda de Calonge i Sant Antoni també tenim previstes una escola a la Jonquera i una altra a la Catalunya nord», afegia. Va assegurar també que l'escola treballarà amb un màxim de 50 futbolistes repartits en dos grups i des de l'acadèmia vetllaran per fer compatible la seva activitat amb la dels clubs d'origen. Segons l'entrenador, «l'Espanyol fa temps que treballa bé aspectes com els valors i la captació de joves futbolistes i creiem que Calonge disposa d'un espai ideal».

D'altra banda, l'exfutbolista del primer equip blanc-i-blau i actualment responsable de les acadèmies internacionals del club, Eloy Pérez, va explicar que «l'objectiu de l'Espanyol és tenir una xarxa d'escoles a Catalunya, Espanya i arreu del món per aplicar la nostra metodologia». Eloy, que va jugar tres temporades al Palamós, va recordar satisfet el seu passat per aquestes terres «perquè em va acollir amb els braços oberts». «La nostra filosofia és clara: volem formar jugadors i, si és possible, de la casa, perquè algun dia puguin arribar a la Ciutat Esportiva per acabar fent el salt al primer equip», completava. Els alumnes pagaran 45 euros mensuals si són del municipi i 55 si són de fora.