«El meu objectiu és guanyar el Campionat d'Espanya»

Amb només 16 anys, nascut al Senegal però resident a Salt, Kindi Ba forma part del grup de competició del Girona-Judo que entrena Jose Luis Sala i, amb el suport de Bauhaus, treballa per competir en el Campionat d'Espanya sub-18 i, més tard, en el Campionat Mundial sub-18 de l'any 2020. «Estic molt content d'haver guanyat la Supercopa Catalunya sub-18. Tinc molt bones sensacions per a aquesta temporada i un objectiu molt clar: classificar-me per al Campionat d'Espanya sub-18 i guanyar-lo», va explicar ahir Ba en un acte a la botiga de Bauhaus a Girona amb motiu de la seva recent victòria a la Supercopa Catalunya sub-18 en la categoria de - 81 kg.

La temporada passada, Kindi Ba va guanyar la medalla de bronze en la Copa Espanya sub-18 i va aconseguir també la tercera posició en el Campionat d'Espanya sub-18. A més, des de 2017, el judoka del Girona-Judo ha estat ininterrompudament campió de Catalunya en la categoria sub-15 i sub-18. «Tinc un compromís ferm amb el club i amb mi mateix d'entrenament diari i esforç», va explicar Ba sobre un camí traçat que l'hauria de portar fins al mundial sub-18 de l'especialitat.

«Estem molt contents amb aquest suport que ens dona Bauhaus, ja que això ajudarà molt al fet que en Kindi Ba pugui arribar lluny», va explicar el president de Girona-Judo, Fèlix Estartús, abans d'afegir que «tenim moltes esperances en ell i estem segurs que, si segueix amb aquest nivell de competició, arribarà molt lluny. Ara toca guanyar la Supercopa d'Espanya sub-18 a Pamplona, el pròxim 7 de desembre». Per la seva part, el director de Bauhaus a Girona, Daniel Albertos, va explicar que des de l'empresa treballen per «donar oportunitats a aquells que s'esforcen i tenen més dificultats».