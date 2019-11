El vestidor de l'Hèrcules, a cops de puny

L'Hèrcules, proper rival de l'Olot, viu una situació més que delicada. Als mals resultats -ocupa places de descens a Tercera i encadena quatre jornades sense guanyar- s'hi uneix la mala maror que hi ha instal·lada al vestidor i que es va fer evident ahir, quan el tècnic Jesús Muñoz es va veure obligat a suspendre l'entrenament matinal que s'estava celebrant a l'estadi Rico Pérez. El motiu, la baralla que van protagonitzar Moha Traoré i Benja Martínez, aquest últim amb passat al Girona. Un i altre van arribar a les mans, la qual cosa va originar que a la compareixença pública del director esportiu, Javier Portillo -«això se'ns està escapant de les mans», va dir- se li unís una roda de premsa improvisada dels tres capitans: Diego Benito, Pablo Íñiguez i Ismael Falcón.

La plantilla considera que Moha és el principal culpable i sembla que no és el primer enfrontament que protagonitza dins del vestidor aquesta temporada, ja que hauria tingut més picabaralles amb d'altres companys. «El que no vulgui estar aquí que se'n vagi, ja n'hi ha prou. Els que volem treure això endavant estem units i ens unirem encara més, però els que no... a fora. Crèiem que havíem tocat fons a La Nucía -l'Hèrcules hi va perdre per 3-0 el passat cap de setmana- però hem tocat fons avui. Me'n vaig molt fomut cap a casa», va expressar Pablo Íñiguez, ex del Girona, davant dels mitjans.