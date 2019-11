El Girona, el Llagostera i l'Olot jugaran la Copa el dijous 19 de desembre

Girona, Llagostera i Olot, els tres representants gironins en la Copa del Rei, disputaran la primera eliminatòria el dijous 19 de desembre, segons es va confirmar ahir des de la Federació Espanyola. Els de Pep Lluís Martí visitaran el Linares (21 h), els garrotxins actuaran mitja hora abans al camp del Nàstic (20.30 h) i el foc l'hauran obert els blaugranes a les 20 h al seu estadi davant l'Haro. El Girona afrontarà el llarg desplaçament a Andalusia entre la visita a Sòria (el divendres 13) i el partit a casa contra el Mirandés (diumenge 22) que tancarà el 2019. Precisament l'equip burgalès tindrà dos dies més de descans perquè la seva eliminatòria de Copa contra el Coruxo s'ha programat per al dimarts 17 a les 4 de la tarda.

Aquesta primera eliminatòria estrena nou format. Hi ha previstos 55 partits que enfrontaran equips de Primera i Segona amb rivals de Tercera o fins i tot de més avall, i la majoria dels Segona B entre ells. El sorteig de la segona ronda es farà el divendres 20, amb els partits programats per al cap de setmana de l'11 i el 12 de gener (no hi haurà lliga de Primera ni de Segona Divisió).



L'Olot convida els socis

L'Olot vol tenir el màxim suport a Tarragona i ahir va anunciar una ambiciosa promoció: els socis tindran de forma gratuïta l'autocar i l'entrada al Nou Estadi i a més podran portar un acompanyant també de franc. La sortida es farà des de l'Estadi Municipal d'Olot a mitja tarda i es tornarà just després del partit. També s'està gestionant l'opció d'incloure-hi un sopar a un preu assequible que es confirmarà més endavant. Per als garrotxins i el Llagostera, l'eliminatòria de Copa arribarà després del derbi de Segona B que protagonitzaran el dissabte 14 al camp dels del Gironès.