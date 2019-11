L'Espanyol assegura sobre la botzina el primer lloc

Un gol de Darder en el minut 96 contra el Ferencvaros al Groupama Arena de Budapest va assegurar, sobre la botzina, el primer lloc de grup per a l'Espanyol en aquesta primera fase de la Lliga Europa. Els de Machín, per tant, seran caps de sèrie passi el que passi en el darrer partit contra el CSKA.

Els hongaresos es van avançar al minut 23, però Melendo va respondre i a la mitja hora de partit el duel quedava de nou igualat. El Ferencvaros també va gaudir d'una pena màxima en el 73, encara que Diego López la va aturar. El porter no va poder ser decisiu de nou en el segon penal que li van xiular en contra, que no va poder aturar ja en el minut 90.

No obstant això, l'última esperança no era el porter gallec, sinó el migcampista Sergi Darder. El mallorquí va rematar una centrada de Pipa, va posar el 2-2 al marcador en l'última jugada del duel i va deixar el quadre hongarès en una situació complicada de cara a la seva classificació. Aleshores el Ferencvaros ja jugava amb 10 perquè l'àrbitre havia expulsat per doble amonestació Civic al 90, segons després del 2-1. L'Espanyol ja se centra ara de nou en la Lliga i en el partit de diumenge que ve contra l'Osasuna a casa (16.00).