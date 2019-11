Robert Moreno contraataca: «Se m'etiqueta per una cosa que no soc»

Robert Moreno va respondre ahir al seleccionador espanyol Luis Enrique Martínez i es va sentir dolgut per les formes del discurs d'aquest últim, ja que considera que se l'etiqueta «amb una cosa injusta, per una cosa que no és», en referència a l'acusació que el tillava de «deslleial». «És un moment desagradable. Això no és el que hauria volgut», va assenyalar Roberto Moreno en una compareixença en la qual no va admetre preguntes. «No sé per què (Luis Enrique) no em vol al seu equip (tècnic) i no sé si ho sabré mai», va comentar Robert Moreno, que va voler respondre Luis Enrique perquè «en aquest trencaclosques faltaven les meves peces». El dia abans Luis Enrique Martínez havia titllat de «deslleial» Moreno per justificar que no comptava amb el català per al seu equip tècnic. «L'ambició sense mesura no és una cosa que vulgui que tingui ningú de l' staff», va dir l'asturià.

En una compareixença de 10 minuts de durada en una sala de l'hotel Claris de Barcelona que es va quedar petita per l'expectació mediàtica, el tècnic català va traçar un discurs basat en els «fets». En el seu relat, Moreno va dir que després dels partits de setembre amb la selecció va decidir trobar-se amb Luis Enrique per fer-li «una abraçada i transmetre-li» el seu suport per tot el que li havia passat amb la mort de la seva filla. «Durant la reunió em va semblar correcte comentar-li que igual que havia dit en roda de premsa que estava disposat a fer un pas a la banda en el cas que ell volgués tornar i seguir treballant amb ell, l'hi deia en persona», va indicar. «La meva sorpresa va ser la resposta: "Em sembla perfecte, però jo ja no compto amb tu. Amb la resta de l' staff, sí ". I aquesta dada em sembla molt important».