Uns 1.200 corredors prendran demà els carrers de Figueres

Mai és fàcil fer-se un forat, tenir ressò i comptar amb una càlida benvinguda quan el calendari de curses és cada cop més atapeït i disposa de proves amb una qualitat que va in crescendo. S'ha de fer la feina ben feta, a part de tenir paciència i, per si les mosques, creuar els dits. A Figueres tot just fa pocs anys que es van decidir llançar a la piscina tot impulsant una Mitja que enguany arriba a la quarta edició. Ho fa gaudint d'una bona salut, per més entrebans que hi puguin aparèixer. A l'espera de si el temps acompanya, perquè per demà s'espera que pot ploure, els dubtes s'instal·laven en el número de participants. Coincidir amb la data de la Cursa de Bombers, un gegant que mou molta gent, com també la Marató de València o la Mitja del Prat, no ha fet que la trempera generada a Figueres s'hagi desinflat. Les inscripcions han rondat les previsions inicials i s'espera que demà siguin uns 1.200 carredors els que disputin alguna de les tres modalitats que presenta la cursa.

Si des de l'organització s'esperava una certa davallada, el cert és que la participació no ha caigut en picat. La Menuda disposarà de més de 300 nens i nenes, pels 450 que s'esperen a la 10k. La prova estrella, la Mitja,comptarà amb un mig miler de corredors. No hi serà Nan Oliveras, el guanyador de l'any passat, però el cartell és dels que fa patxoca. No hi faltarà Dmitrijs Serjogins, l'onze vegades campió de 10.000 metres i també de la mitja marató de Letònia. L'acompanyaran Samir Ait, Mohamed El Ghadzouany, Radouane Nour (podi en aquesta mateixa prova), Arnau Turón, Xavi Planas, Erki Mirino (el campió de Catalunya en triatló de mitja distància més jove de la història), Jordi Rabionet... Això pel que fa la participació masculina, perquè el cartell femení també té noms destacats com els de Meritxell Soler, que defensarà el títol de l'any passat. Amb ella hi seran Katherine Chaplin (plata a l'Occitanman Toulouse 2019), Jacqueline Gómez o Vanessa Pérez, bronze a Figueres.

A l'actuació de grallers, lindy-hop, batucada i l'habitual donació de sang, s'hi suma el desig de sumar el rècord de la cursa establert per Oliveras: 1.05.42.