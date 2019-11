Eurolliga El CSKA castiga el Barça al Palau (67-96)

El FC Barcelona va veure com el CSKA Moscou el repassava ahir a la nit al Palau en un partit on els de Svetislav Pesic mai van tenir opcions. Els russos de seguida van agafar bons avantatges, que van saber gestionar molt bé i mai van permetre que els blaugranes entressin al partit. Davies (19) i Mirotic (19) van ser els màxims anotadors del Barça. Amb la derrota, l'Efes es queda com a líder en solitari de l'Eurolliga.