El projecte solidari «De tot cor, arrítmia de la pilota» veu la llum

El projecte «De tot cor, arrítmia de la pilota», va ser presentat ahir a la Casa de Cultura de Llançà. És creat per la família del jugador de l'aleví A del Peralada, Biel Vargas, operat del cor el passat mes de maig. Arran de la malaltia cardíaca del futbolista, de només onze anys, s'ha volgut fer una acció solidària recaptant diners per a la investigació de cardiopaties infantils que duu a terme el Servei de Cirugia Cardíaca i Cardiologia Pediàtrica de la Vall d'Hebron amb l'objectiu de visibilitzar-les i contribuir que els nens i nenes puguin tenir més qualitat de vida. Durant l'acte hi va haver una conferència sobre La mort sobtada en esportistes, a càrrec del doctor Ferran Rosés.