El Reial Madrid, sense Hazard, prova a Vitòria si la seva millora té continuïtat

El Reial Madrid juga aquest migdia al camp de l'Alabès (13 hores) i ho fa amb l'objectiu de col·locar-se com a líder provisional del campionat tot confirmant la seva millora i una regularitat que l'acompanya des de fa unes setmanes. Zinedine Zidane tindrà la baixa d'Eden Hazard, que va ser substituït fa pocs dies contra el PSG a la Champions. «No és res important, només un cop. Veurem si pot estar la setmana vinent, esperem que sí», deia d'ell el tècnic francès. El seu lloc l'ocuparan Gareth Bale o Rodrygo Goes. De la seva banda, l'Alabès arriba motivat per les dues últimes victòries. Torna Víctor Laguarda i Manu Garcia, mentre que també estarà disponible el migcampista gironí Pere Pons.