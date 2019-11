Sàbat lidera l'espectacular triomf del Girona a Menorca

El Bàsquet Girona s'ha apuntat una valuosa victòria aquesta nit a Menorca (70-76), d'aquelles que valen or perquè és contra un rival directe en la carrera per l'ascens i comptarà de cares a la segona fase. Albert Sàbat, amb 26 punts, ha sigut el gran protagonista del duel, ben secundat per Sevillano (16) i Moreno (13).

Després d'una primera part força igualada, que ha acabat amb els gironins quatre punts per sobre (34-38), l'equip d'Àlex Formento ha posat la directa al tercer quart, on ha arribat a dominar de 16 (46-62). Sàbat no només ha aportat punts, sinó que també ha dirigit amb molt d'encert el joc i ha sabut jugar amb els temps.

La reacció final del Menorca ha permés als balears posar-se a 4 52 segons del final (70-74) gràcies a un triple i a tres tirs lliures de Corbacho seguits. Un tir lliure de Moreno i un altre de Sàbat han acabat sentenciant (70-76) a favor del líder.