El Sarrià rep el Zarautz i el Bordils visita Torrelavega

Massa a prop del perill torna a estar l'Handbol Bordils. Una situació que no li ve de nou i que ha esquivat temporadada rere temporada, per anar sumant anys a la Divisió d'Honor Plata, categoria on s'ha convertit en un autèntic supervivent si es tenen en comptes les seves circumstàncies i es comparten, sobretot, amb la d'altres clubs de la mateixa lliga. L'equip gironí tanca el mes de novembre a la part baixa de la classificació, amb més ensopegades que no pas alegries, però amb un vestidor ferm en conviccions i decidit a seguir donant guerra. Començant per aquesta tarda, a partir de dos quarts de set. Els de Pau Campos, que encadenen dos partits sense guanyar, visiten la pista del Torrelavega, un dels equips que per plantilla i pressupost té arguments suficients com per aspirar a estar a dalt a la classificació. De moment és setè, això sí amb un partit menys. Sòlid sobretot a la seva pista, un pavelló Vicente Trueba on només hi ha perdut una vegada i on gairebé sempre és capaç de sumar-hi els punts que hi ha en joc. En contraposició, la ratxa a fora d'un Bordils que encara no ha estrenat el seu caseller de victòries com a visitant. Tret d'un empat a Alcobendas, ha perdut a les pistes del Barça B, Zamora, Ciudad Real i Màlaga. Pau Campos no podrà comptar amb Jairo Montes ni Gerard Farrarons per intentar tornar amb algun botí cap a casa.

Respira un xic més el Sarrià, que ha debutat a la categoria amb bon peu i ara es troba al bell mig de la classificació, tot intentant arreplegar com més punts siguin possibles per no patir després. Païda la patacada de l'última jornada a la pista del filial del Barça, els de Salva Puig reben l'Amenabar de Zarautz, un rival directe en la permanència que actualment és penúltim. El conjunt basc acumula quatre jornades de Lliga sense guanyar, amb només un empat i tres derrotes. A més, encara no ha sumat a domicili. Arnau Rovira és l'única baixa.