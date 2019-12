Ballester decideix pel Sarrià

El Sarrià sembla que ha trobat la línia per guanyar a casa després de les dues primeres derrotes com a local. Ara, el conjunt entrenat per Salva Puig acumula quatre victòries seguides al seu pavelló. L'última, ahir davant el Zarautz, en un partit on els sarrianencs en van viure de tots colors per aconseguir el triomf.

Sí que és cert que durant tota la segona part els blaus van anar per davant en el marcador, però tot i que van tenir un màxim avantatge de 4 gols (22-18) no van saber concretar la victòria fins al final. També en els moments en què més malament ho estava passant, amb només un gol d'avantatge, va trobar la inspriació sota pals de Pau Guitart per evitar que els bascos es posessin per davant. Amb 25-24 (Ballester) i dos minuts pel final, els visitants van tenir oportunitat per empatar, però els locals van defensar bé i van certificar el triomf amb el 26-24 obra també del lateral Ballester.