El Bordils es complica amb una derrota

L'Handbol Bordils es complica la vida a la classificació amb una dolorosa derrota a la pista del ­Torrelavega (33-30), que el manté a la 14a posició amb 6 punts. Patint les baixes de Jairo Montes i Gerard Farrarons, els homes de Pau Campos van plantar cara davant d'un rival que aspira a ocupar la part alta de la taula.

Conscients de la solidesa del Torrelavega al pavelló Vicente Trueba, els de Campos van encarar el partit amb la màxima competitivitat. Necessitaven retrobar-se amb un trimof després de dues jornades sense fer-ho i per què no estrenar el caseller de victòries a domicili. El Bordils va pressionar amb intenistat el conjunt local i va marxar al descans amb l'avantatge al marcador per un gol de diferència (17-18).

Com a la primera part, la igualtat va mantenir-se a la segona. Només els petits detalls marcarien la diferència i, en aquest cas, la balança es va decantar a favor del Torrelavega. Els locals van trencar el partit als de Campos i van ser més efectius de cara a la porteria.