DIRECTE | Un gol de Messi manté al Barça a dalt i descavalca a l'Atlètic (0-1)

El FC Barcelona va guanyar aquest diumenge per 0-1 en la seva visita a l'Atlètic de Madrid, en l'última cita de la jornada 15 de LaLiga Santander, gràcies a un bonic gol de Leo Messi i en un partit on els locals van ser de més a menys, havent mitigat l'efecte que tenia el retorn d'Antoine Griezmann a la qual era la seva casa fins a l'estiu passat.

Aquest triomf va deixar a l'equip entrenat per Ernesto Valverde encara com colíder, amb 31 punts i a l'una amb el Reial Madrid. Per part seva, els pupils de Diego Pablo Simeone van caure dels llocs d'honor, acumulant 25 punts i prolongant la seva mala imatge d'aquesta tardor.

Va avisar primer l'Atlètic, a la sortida d'un córner matiner, amb un centre-xut de Mario Hermoso que es va estavellar en el pal després d'un desviament de Júnior Firpo. I gairebé a continuació, Álvaro Morata va emprenyar de nou als centrals, gràcies a una passada filtrada per Kieran Trippier i que va buidar Gerard Piqué mentre s'escapolia amb l'actiu '9'.

Trippier va guanyar protagonisme amb el pas dels minuts, en un monòleg del conjunt local durant els primers 20 minuts. L'anglès havia trobat un filó per la seva banda dreta, desesperant a un Júnior Firpo que va veure la targeta groga per una falta en la frontal i que a partir de llavors va haver de ser més moderat en cada llançament.

Això va provocar cert desajustament a la seva esquena, com es va evidenciar en una altra claríssima oportunitat de Bell. El central blanc-i-vermell, a dalt sempre per a cada pilota parada, va aparèixer en aquest buit pel lateral esquerrà del rival. En un centre creuat, ben posat per João Félix, l'ex de l'Espanyol va rematar amb la destra a la carrera; la resposta va ser una gran parada de Marc-André ter Stegen, enviant-la fora quan la graderia ja cantava gol.

Héctor Herrera es va sumar després a l'ofensiva, amb un robatori de pilota en la frontal i que va culminar amb un xut desviat. Immediatament, el mexicà va mostrar la seva pitjor cara amb una pèrdua en el costat dret. Leo Messi li va prendre la pilota i va muntar un atac passant a Ivan Rakitic, encara que el croat va disparar per baix a les mans de Jan Oblak.

Això va despertar al Barça, que va tenir el possible 0-1 en una fuetada de l'uruguaià Luis Suárez des de la corona de l'àrea, tot just havent arribat al minut 36. Tres minuts més tard, Ter Stegen va tornar a fer una altra parada salvadora davant un fort cop de cap de Morata en un altre córner.

Tampoc es va quedar curt Piqué, en cabotejar al pal en un xut molt semblant i que va maquillar el gris primer temps dels culers. La seva major possessió de pilota es va traduir en escassos trets sobre la porteria local, mentre que els pupils del 'Cholo' Simeone havien rematat gairebé el triple que els seus adversaris.

L'ímpetu de tots dos equips, malgrat tot, no va començar tan fulgurant el segon temps.Tan sols una galopada d'Herrera per a travessar la línia medul·lar, generant una bona jugada d'atac, es va sortir d'un guió que es va mantenir fins al minut 60.

Messi va connectar llavors un xut des de la frontal, a un pam del sòl, i que Oblak va atrapar en dos temps davant l'amenaça pròxima de Luis Suárez. Alhora, des de la graderia d'ultres de l'Atlètic es va desplegar una pancarta simple però gran, que resava la frase "Volies tenir un nom i se't va oblidar ser home", en previsible al·lusió a Griezmann.

La trobada, aquí, es va accelerar. I en aquestes va colpejar el Barça amb dos tirs molt perillosos. Luis Suárez va signar el primer amb la destra, com a colofó a un contraatac portat per Sergi Roberto per la seva banda; i Messi va rubricar el segon amb l'esquerrana, ras i després d'una assistència cap endarrere de Frenkie de Jong des de la línia de fons.

El 'Cholo' va interpretar que havia de moure fitxa, així que va llevar a João Félix per a donar entrada a Vitolo Machín. El públic va criticar aquesta substitució, amb una tènue xiulada, ja que el jove portuguès havia deixat pocs centellejos i tenia davant si una gran vetllada per a consagrar-se.

Ja sense João Félix sobre la gespa del Metropolità, els ànims es van escalfar arran d'una possible mà de Clément Lenglet dins de l'àrea. L'àrbitre, Antonio Miguel Mateu Lahoz, va deixar seguir la jugada i 'ipso facto' Griezmann va tenir una volea perillosa en les seves botes, encara que malgastada per sobre del travesser.

De seguit, Mateu Lahoz va perdonar el que va poder haver estat la segona groga per a Piqué, després d'una entrada d'aquest a Morata; i sí que li va ensenyar la cartolina a Felipe Monteiro, encenent encara més a un estadi que va continuar bastant sobresaltat minuts després.

La raó va ser que Ángel Correa i Vitolo van amenaçar a Ter Stegen amb dos trets des de la banda dreta, encara que sense rematador posterior que manés la pilota a la xarxa. I ho va pagar car el conjunt local, que enviava així als llimbs les seves millors oportunitats de batre al porter alemany.

A sobre, va arribar el de sempre al rescat del Barça. Gràcies a una 'paret' amb Luis Suárez en la corona de l'àrea d'Oblak, Messi es va construir un petit espai per a efectuar un llançament amb l'esquerrana i tan ajustat al pal que el porter eslovè de l'Atlètic no va poder repel·lir.

El Barça, que encadenava nou visites de lliga sense caure en feu de l'Atlètic, va allargar aquesta formidable ratxa amb la dècima. Per contra, el projecte de Simeone va veure com encaixava una altra maçada; mancant que el pròxim 18 de desembre es jugui el Clàssic ajornat, tant els culers com el Reial Madrid té ja un considerable avantatge sobre els de Simeone.