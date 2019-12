Espanya es creuarà amb Suècia, Polònia i una selecció de la repesca

La selecció espanyola ja coneix quins seran els seus primers rivals a l'Eurocopa del 2020. L'equip que dirigeix Luis Enrique Martínez quedava ahir enquadrat al grup E, arran del sorteig que es va celebrar a la tarda, on es trobarà amb Suècia, Polònia i el guanyador del play-off B. Aquesta última plaça se la jugaran les següents seleccions: Bòsnia, Eslovàquia, Irlanda del Nord i Irlanda. Només una d'elles es classificarà per a la fase de grups. Espanya debutarà el proper 15 de juny, tres dies després del duel inaugural, i ho farà contra Suècia a San Mamés, escenari dels seus tres primers partits. El dia 20 es veurà les cares amb Polònia, mentre que el dia 24 tancarà aquesta ronda inaugural amb un rival que a dia d'avui encara es desconeix.

Si fa els deures i acaba entre les dues primeres de grup, llavors passarà als vuitens de final. Tot depèn de quina sigui la seva posició per conèixer quin serà el camí d'Espanya a l'Eurocopa de l'any vinent. Si acaba com a primera, l'eliminatòria posterior la disputarà el 30 de juny a Glasgow. El rival serà un dels tercers dels grups A, B, C o D. De continuar endavant, els quarts es jugarien a Roma el 4 de juliol a les nou de la nit.

En canvi, si la selecció accedeix als vuiens com a segona del seu grup, hauria de disputar aquesta ronda a Copenhague el 29 de juny, veient-se les cares contra un altre segon classificat, en aquest cas del grup D: Anglaterra, Croàcia, República Txeca o el vencedor del play-off C. De guanyar, els quarts tindrien lloc a Sant Petersburg, el 3 de juliol a les sis de la tarda.

Un sorteig bastant benèvol per a Espanya, que tornarà a trobar-se amb Suècia, un dels rivals en la fase de classificació i contra el qual no va perdre cap dels dos partits. Molt més igualat serà el grup F.

A l'espera d'un últim equip, que sortirà del guanyador del play-off A, la resta de membres són clars aspirants al títol final: Alemanya, França (vigent campiona Mundial) i Portugal, que defensarà el títol.

«El sorteig? Aparentment està bé. Estic satisfet, però ja sabeu que els entrenadors som una mica porucs en aquest sentit. No ens podem fiar perquè després hem de guanyar els partits», deia el seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez.

Preguntat per haver evitat tant França com Portugal, els dos grans rivals del sorteig, el perparador asturià va admetre que «en un primer moment sempre respires», tot recordant això sí que «és veritat que si haguéssim sigut capaços de passar com a primers o segons de grup, després no et trobaries fins a ells fina en una hipotètica final».

El partit inaugural del torneig el disputaran Itàlia i Turquia. Serà el proper 12 de juny a l'Estadi Olímpic de Roma.