L'Espanyol desitja traslladar el bon moment d'Europa a la Lliga

L'Espanyol rep aquesta tarda (16.00, Movistar) l'Osasuna amb l'obligació de traslladar a la Lliga les bones prestacions que ofereix a Europa. Per tant, als de Machín només els val guanyar per esvair els dubtes al campionat domèstic i iniciar així la seva escalada cap a la permanència. Els blanc-i-blaus són penúltims i tots els seus partits a casa estan marcats amb vermell; si en tots havia perdut, en el darrer va aconseguir esgarrapar un empat amb el Getafe, a l'espera que les coses vagin millor a partir d'ara. Machín no podrà comptar amb els lesionats Javi López, Naldo, Ferreyra ni Vargas, però recupera Piatti. Per la seva banda, l'Osasuna es presenta a la cita amb dues novetats: Nacho Vidal i Rober Ibáñez tornen a una llista en què no hi ha Brandon, descartat.