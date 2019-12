El Llagostera vol seguir enfortint-se al Municipal

La Unió Esportiva Llagostera rep avui (12 h) un dels equips amb millor dinàmica del grup tercer de Segona Divisió B: el València Mestalla. Els de la capital del Túria visiten la localitat gironina havent sumat deu punts dels darrers dotze possibles després de conrear tres triomfs contra el Vila-real B (0-1), l'Atlètic Llevant (3-1) i l'Oriola (4-1); i un empat a 1 contra l'Hèrcules en un que sempre és complicat per qui el visita com el José Rico Pérez. Tot i els bons números aconseguits les darreres setmanes, el filial valencianista no va començar la temporada de la manera desitjada. En els primers sis partits de competició només van aconseguir quatre punts. A més, la primera victòria va arribar a la jornada 7, quan els ché van esgarrepar els tres punts en la seva visita al camp del Badalona. «Estan en el millor moment de la temporada. Crec que és l'equip que ha sumat més punts en les darreres jornades. Són un conjunt molt equilibrat i que posseeix molt bones individualitats. Sobretot en el mig del camp i a la zona ofensiva», apunta Oriol Alsina, que afegeix que «tracten molt bé la pilota però també et poden jugar de manera directe. Juguen amb un 4-4-2 molt pronunciat». Els valencianistes són dotzens amb divuit punts.

Per la seva part, el Llagostera també pot presumir d'estar vivint una bona sèrie de resultats engrescadors. Els llagosterencs venen de guanyar (1-0) el Lleida, un triomf que va fer que els del Sagrià trenquessin una ratxa de més de dos mesos sense conèixer la derrota. A més, la setmana passada els pupils d'Alsina van empatar a zero al camp del líder, i aquesta mateixa setmana es van desfer (2-1) del Prat per aconseguir el bitllet a la final de la Copa Catalunya per primer cop en la història. «El vestidor radia il·lusió, però hem de tocar de peus a terre. Necessitem que cada jugador estigui al cent-vint per cent per què com a bloc siguem capaços de disputar el partit a qualsevol equip. És una tasca difícil, però crec que ho podem aconseguir», descriu Alsina que per l'enfrontament d'aquest matí no podrà comptar amb les baixes de llarga durada de Pitu, Bigas i Maymi. Però per contra, tindrà disponibles Éric i Crespo; i de Sascha i Lucas Viale que es van perdre el partit contra el Castelló per sanció.