L'Osasuna enfonsa a l'Espanyol en tres minuts

L'Osasuna no ha tingut un bon començament aquest diumenge al RCDE Stadium contra l'Espanyol en encaixar un gol de penal de Marc Roca en el minut 18, però ha remuntat en els tres següents a la represa amb dianes de Rubén García i Chimy Ávila, aquest últim després d'una distracció defensiva clara.

Tampoc ha servit de res que Roncaglia veiés la segona groga en el minut 52, ja que els de Jagoba Arrasate han aguantat el marcador sense excessius problemes i fins i tot han signat el tercer punt en el 84. Faltava un més: un penal de Pipa sobre Chimy Àvila que ha transformat Roberto Torres en el temps afegit. I el 2-4 innocu de Calleri després.

L'Osasuna ha començat amb major domini en els compassos inicials, encara que aviat l'Espanyol va recuperar l'equilibri. La insistència local ha tingut previ. En el minut 18, l'àrbitre ha consultat el VAR sobre una possible mà de Roncaglia a l'àrea en disputar una pilota amb Wu Lei. El col·legiat, finalment, ha assenyalat penal.

Marc Roca ha estat l'encarregat del llançament i el canter l'ha solucionat amb un bon tret col·locat que ha enganyat a Juan Pérez. Osasuna no s'ha acovardit en veure's per sota en el marcador i ha voltat l'àrea de Diego López, però li ha costat arribar amb claredat i ha buscat el gol amb tirs llunyans de Chimy Ávila i Roberto Torres.

Els d'Arrasate, malgrat no definir amb contundència, han recuperat a poc a poc el control de la trobada. L'Espanyol tenia problemes per a tenir la pilota i les seves ocasions s'havien reduït en excés. La més clara, una assistència de Wu Lei a Pedrosa que el lateral esquerre ha cabotejat per sobre del travesser just abans del descans.

L'Osasuna ha replicat amb contundència i ha posat a prova els reflexos de Diego López, que ha tret una mà estel·lar per a evitar l'empat de Robert Torres, que ha provat fortuna des de la frontal de l'àrea. Torres, ovacionat per la seva afició, ha estat un dels clars protagonistes de la primera meitat.

En la represa, Diego López no ha estat suficient per a l'Espanyol. Els pupils de l'Arrasate han trigat 28 segons a veure porta i refredar al RCDE Stadium. Estupiñán ha aprofitat un desajustament defensiu per a centrar una pilota a Rubén García, que ha saltat per sobre dels saguers i ha batut al porter per a signar el 1-1.



Derrota en tres minuts

La reacció de Oasuna no havia acabat. Bernardo ha cedit la pilota al meta, Chimy Ávila l'ha robat i ha marcat l'1-2. L'Espanyol havia passat de controlar el marcador a veure's per darrere en tot just tres minuts. L'empipament del seu entrenador, Pablo Machín, en la banda era evident, encara que el tècnic ha demanat tranquil·litat per a calmar els nervis del seu equip.

El partit ha tornat a viure un gir de guió en el minut 52, quan Roncaglia ha vist la segona targeta groga i ha abandonat el terreny de joc. L'Espanyol ha donat entrada a Calleri parell buscar l empati amb més pólvora. El davanter argentí ha estat prop d'aconseguir-lo, però Juan Pérez s'ha lluït a la porteria.

Machín ha doblegat la posada ofensiva i ha donat entrada a Melendo per Calero i a Piatti, que ha tornat després d'una lesió, per Pedrosa. Tots els canvis esgotats en el minut 68. Osasuna, per part seva, ha minimitzat riscos, però sense descurar la intensitat i, encara que estava amb un jugador menys, tenia la trobada on volia.

L'amfitrió ha jugat amb precipitació en els compassos finals. Passades llargues i centres imprecisos han estat tot el repertori blanc-i-blau en aquest tram. Les seves arribades a l'àrea eren forçades i no garantien cap ocasió clara de gol. Els vermells no sofrien malgrat estar amb deu jugadors.

És més, l'Osasuna ha rematat al seu rival amb la tercera diana després d'una contra de Moncayola, que ha aprofitat l'enèsima distracció del conjunt local en el minut 84. I una altra més: un penal que ha anotat Roberto Torres en el temps afegit. El RCDE Stadium ha explotat i els afeccionats pericos han carregat contra els jugadors i la directiva.

Jonathan Calleri s'ha estrenat en el minut 93 i ha signat una miqueta que no ha servit per a maquillar el mal partit de l'Espanyol ni tampoc per a calmar els ànims dels seus seguidors.