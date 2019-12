El millor Olot davant un Hèrcules ple de problemes

La Unió Esportiva Olot visita avui a les 6 de la tarda un dels equips amb millor plantilla de la categoria, i alhora, un dels conjunts que pitjor estan rendint aquest curs. L'Hèrcules està tocat esportivament i també té problemes fora dels terrenys de joc. L'equip està en descens a tres punts de la salvació i aquesta delicada situació ha comportat que el tècnic, Jesús Muñoz, suspengués un dels entrenaments d'aquesta última setmana per una baralla protagonitzada per Moha Traoré i Benja Martínez durant la sessió. «No es pot opinar amb certesa sense tenir la informació completa ni saber què succeeix en el dia a dia del club. Hem de centrar-nos en nosaltres mateixos», insistia Garrido a la prèvia.

El tècnic olotí també fa incidència en què és un error infravalorar l'Hèrcules. «No és un bon moment per competir contra ells, perquè necessiten reaccionar abans que la situació sigui més greu. Estan obligats a donar resposta a la mala situació i ens enfrontarem a un rival molt ferit», adverteix Garrido. «Tenen una plantilla per estar a la part alta. Fins i tot per estar en una categoria superior. No podem esperar un Hèrcules dèbil», afegia el tècnic valencià a la prèvia.

La situació dels alacantins és totalment diferent a la dels garrotxins. L'Olot ve de guanyar 3 a 0 davant l'Atlètic Llevant desplegant un molt bon futbol, encadenen vuit partits consecutius sense perdre (3 victòries i 5 empats) i tot això tenint quatre jugadors titulars lesionats. Pel partit d'aquesta tarda, a les baixes d'Eloi, Blázquez, Masó i Kilian s'hi suma la de Comas per sanció; per tant, Albert Julià tornarà a entrar a la convocatòria i Arnau Barnadas, també del filial, s'estrenarà en una convocatòria amb el primer equip.