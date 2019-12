Un projecte fet amb el cor per més contes amb un final feliç

n futbolista cau fulminat al terreny de joc, els companys d'equip se'l miren, ploren i es lamenten, però cap fa res per salvar-li la vida durant els nou minuts que han passat des que el cor li ha deixat de funcionar. Una imatge dura, sobretot perquè «la mort sobtada pot prevenir-se si fas la reanimació durant els dos primers minuts». Així de contundent va ser el doctor Ferran Rosés durant la conferència sobre La mort sobtada en esportistes, que formava part de la presentació del projecte engegat per la família del jugador de l'aleví A del Peralada, Biel Vargas, a la Casa de Cultura de Llançà. El cardiòleg i investigador de l'hospital infantil Vall d'Hebron –1r de Catalunya i 2n d'Espanya, segons el Merco rànquing– va operar amb èxit el llançanenc de només 11 anys, que amb un marcapassos desfibril·lador pot continuar fent allò que més li agrada: jugar a futbol.

Només amb el nom, el projecte De tot cor, arrítmia de la vida ens deixa clar el missatge que volen enviar els familiars d'en Biel. Es tracta d'una acció solidària per visibilitzar les malalties cardíaques i contribuir en la seva recerca mitjançant la recaptació de diners a través d'activitats programades fins al juny o fent un ingrés al número de compte que hi ha al web arritmiadelavida.com. Tot plegat amb l'objectiu que més nens i nenes puguin tenir un conte amb final feliç, de la mateixa manera que l'ha tingut el futbolista xampanyer amb l'ajuda del coach i jugador de l'Olot Hèctor Simón, el doctor Rosés i la piscòloga de l'AACIC a Girona, Gemma Solsona, entre d'altres.



Batallar en un món de monstres

Mig any després de l'operació, Vargas torna a córrer amunt i avall amb la pilota com havia fet sempre. «Estic content del suport i del projecte per ajudar nens malalts del cor, igual que jo. Junts viurem arrítmia de la vida», exclamava. El procés d'acceptació i lluita contra la cardiopatia congènita no ha estat fàcil, però amb l'ajuda dels «mags de la sort» tant ell com la seva família se n'han sortit. Així ho va explicar la seva mare, Anna Rosa, de la manera més original. A partir d'un conte perquè tothom entengui la seva història: «De cop i volta ens vam trobar en un món de monstres i dimonis que no ens deixaven dormir, però un dia els mags de la sort ens van visitar i ens van fer veure que som molt afortunats. Van fer la investigació profunda del cor d'en Biel i el van reparar, ens van tornar la positivitat i ganes de seguir endavant amb aquesta lluita. Tots junts podem construir un camí ple d'esperança que va directe al cor. Ens ajudeu a batallar?».