El Reial Madrid reacciona a temps i suma tres punts d'or a Vitòria

El Reial Madrid va sumar ahir al migdia una important victòria al camp de l'Alabès, en un duel en què els de Zinedine Zidane van posar-se per davant gràcies a una acció de pilota aturada, però que van haver de reaccionar a temps en veure que el conjunt local els empatava des dels onze metres.

La pluja, molt present durant la segona meitat, va aparèixer després d'un primer temps sense gols i bastant igualat. Passat el descans va desnivellar-se la balança i Sergio Ramos en va ser un clar protagonista. Després d'un servei de falta, el central blanc va ser l'encarregat de fer el 0-1 per al conjunt madridista. Però el mateix capità blanc era l'encarregat de cometre penal pocs minuts després. Lucas Pérez no fallava des dels onze metres i tornava a equilibrar les forces. Ben aviat, però, el Reial Madrid reaccionava i Carvajal responia ben ràpid per tornar a posar els seus per davant i confirmar les bones sensacions del passat dimecres en l'empat amb el PSG a la Champions.

El record de l'any passat, quan un gol de Manu García els va donar la victòria en el descompte, va esperonar els d'Asier Garitano, que van buscar sorprendre a la contra, però aquest cop la sort i l'encert no els van acompanyar.