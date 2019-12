La tennista fa un clínic al GEiEG dins dels actes de celebració del centenari

Aliona Bolsova va participar ahir en un clínic organitzat pel GEiEG en un dels actes del centernari de l'entitat. La tennista de Palafrugell va fer un petit entrenament amb els nens i nenes de la secció de tennis del club gironí i va explicar com havia afrontat aquest any sencer com a professional i quins objectius es marca de cara al 2020, quan començarà a disputar tornejos a partir del mes de gener a Oceania.