El Cadis perd al camp d'un Fuenlabrada que avança el Girona a la classificació

Mal menor l'empat de dissabte a La Romareda per a un Girona que es manté en posicions de play-off d'ascens. La millora respecte unes setmanes, pel que fa a resultats sobretot, és una evidència i els de Pep Lluís Martí tancaven ahir la jornada en cinquena posició. Havien aconseguit escalar fins el quart lloc arran del 3-3 amb el Saragossa, però el Fuenlabrada recuperava aquest honor guanyant ahir al Cadis, líder encara amb un gran marge. Els gaditans tot just encaixaven ahir la tercera derrota de la temporada i ho feien per la mínima. La matinera expulsió de Rhyner i el gol de Jeisson al tram final van ser determinants.

El Girona té ara mateix 28 punts i té l'ascens directe, frontera que marca l'Almeria, a quatre punts de distància. El Cadis encara és a un món, però un xic més a prop després de la seva relliscada. Els d'Álvaro Cervera estan a onze punts. Com a mínim, els gironins no han perdut cap posició respecte la setmana passada. Han mantingut un punt per sota el Saragossa, que és sisè. El descens el marca el Màlaga, que té 17 punts, pel que ara mateix és a molta distància. Aquest diumenge tocarà rebre un Lugo que és quinzè amb 21 punts i que ahir va empatar amb el cuer Deportivo.