Fórmula 1 Hamilton acomiada l'any amb una altra victòria

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va acomiadar el Mundial de Fórmula 1 amb una aclaparadora victòria en el Circuit d'Abu Dhabi, on ningú va aconseguir discutir-li l'onzè triomf d'aquest any. Max Verstappen (Red Bull) i Charles Leclerc (Ferrari) van completar el podi, mentre que Carlos Sainz (McLaren) va acabar desè i aconseguir el punt necessari per acabar sisè a la general.