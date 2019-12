El Llagostera empata i duu un mes i mig sense perdre a casa

Rotacions, tres partits en una setmana en la qual s'ha jugat contra els dos millors equips de la competició... Sembla que res pot aturar el Llagostera quan els jugadors blaugranes trepitgen la gespa del seu camp. I és que al Municipal ha arribat el mes de desembre amb fred, temperatures baixes i amb aquella humitat característica que s'impregna als ossos i et deixa gairebé sense poder articular cap moviment. El feu llagosterenc, amb la climatologia que s'ha establert, pot recordar, a grans trets, la ciutat gèlida de la famosa sèrie televisiva de dracs i princeses on tothom s'atreveix a penetrar les seves muralles però ningú aconsegueix fer-ho.

Ahir el conjunt que pretenia enderrocar els murs de Llagostera i tallar de socarrel una ratxa d'un mes i mig sense conèixer la derrota a casa era el València Mestalla. El filial valencianista visitava el municipi gironí essent un dels equips amb millor forma del darrer mes amb el jove migcampista Esquerdo havent debutat la nit abans amb el primer equip contra el Vila-real com a director d'orquestra i el gegantí davanter Jordi Sánchez com el seu escuder. El Llagostera, però, també tenia molt a dir. Els pupils d'Alsina rebien els che amb la il·lusió per bandera després de sumar punts contra dos dels millors equips de la categoria com són el Lleida i el Castelló i d'haver superat el Prat a la semifinal de la Copa Catalunya.

Els visitants van començar encomanant-se l'actitud que sempre ofereix el Llagostera: motivats, pressionant totes les pilotes que tocava amb els peus Marcos Pérez i mossegant a cada duel. Fet que va causar que els primers minuts fossin molt igualats. Els locals temptejaven l'àrea local a través del mil·limètric copeig que posseeix Marcos Pérez, qui una i altra vegada buscava i trobava la testa d'un guerrer Sascha que prolongava sempre a un previsor i ràpid Nahuel. Una d'aquestes jugades va acabar amb servei de cantonada i el rebuig del qual va acabar a peus de l'extrem esquerrà que amb una volea va superar Cristian Rivera. El porter visitant i el mencionat Marcos van prendre protagonisme a la primera part impossibilitant qualsevol dels xuts que rebien.

Descontents amb el resultat i ambiciosos d'aconseguir més, els blaugranes van trepitjar en diverses ocasions l'àrea visitant sense premi. Qui el va obtenir, a través de la insistència, van ser els valencians quan Jordi Sánchez va rematar de cap una bona centrada. Alsina va intentar sacsejar el seu equip per buscar el segon gol amb les entrades d'Anselm Pasquina i Kuku. Dos jugadors de caire ofensiu i de molt ofici que no van parar de bregar a la parcel·la atacant i ajudar en tot moment requerit a la zona defensiva. El joc llagosterenc va variar propiciant ocasions clares de gol com la que va tenir el migcentre David Garcia quan va rematar una bona centrada de Dalmau que es va anar fregant el pal. Però l'oportunitat més clara va ser quan l'esmentat Kuku, també de cap, va veure com el pal escopia la pilota i feia que els locals no poguessin sumar els tres punts. Amb aquest empat, el conjunt d'Oriol Alsina ocupa la vuitena posició amb 23 punts i la propera jornada viatjaran fins a la Comunitat Valenciana per visitar el camp de La Nucia.