L'Olot empata a Alacant i ja fa nou jornades que no perd

L'Olot s'ha abonat a acabar els partits o guanyant o empatant. Els jugadors garrotxins ja no recorden què és allò de no esgar­rapar cap punt al final dels noranta minuts reglamentaris que dura un enfrontament. Per anar a la darrera desfeta dels vermells hem de passar diverses pàgines del calendari. Exactament n'hem de girar dues per topar-nos amb el mes de setembre. En el novè mes de l'any l'Olot no es va trobar còmode: va perdre tres partits dels quatre disputats. Ho va fer per la mínima contra el Lleida i el Castelló, amb qui va perdre pel mateix resultat d'1-0, i enfront La Nucia per 2-1. El partit restant el va guanyar, va ser a casa i contra el València-Mestalla (1-0). El final de setembre va donar pas a la tardor. Un canvi d'estació que va fer seu el club olotí. A partir d'aquest moment i fins a dia d'avui, cada xoc ha significat sumar unitats a la casella dels punts de la classificació.

Un estat d'ànim invers amb el que arribava ahir l'Hèrcules. La disciplina alacantina rebia l'Olot en hores baixes i havent viscut una picabaralla entre dos dels seus jugadors la setmana passada. Tot feia presagiar que els gironins sumarien una altra victòria de manera senzilla. D'oportunitats per obrir el marcador en van tenir moltes. En els primers minuts Chavarria va poder marcar l'1-0 després d'una bona centrada, però la defensa local va estar molt atenta per rebutjar l'esfèrica. Un minut més tard, el veterà Héctor va posar a prova Falcón sense sort. El domini garrotxí era present sempre volent tractar amb cura la pilota. A partir de la mitja hora de joc, l'Hèrcules va posar una marxa més i va avançar línies per posar en problemes l'Olot. Però un sempre majestuós Ballesté va impossibilitar l'intent de diana dels locals. El porter barceloní també va haver de ser clau a la segona part on Pedro va tenir l'única ocasió per trencar el zero a zero inicial. Malgrat tornar d'Alacant sense la victòria els pupils de Raúl Garrido fan bo l'empat sense gols i encadenen el novè enfrontament sense perdre. La propera jornada reben l'Oriola per intentar encadenar deu partits.