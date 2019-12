L'últim reforç del Bàsquet Girona ja s'entrena a Fontajau

Herbert Graham, l'últim reforç del Bàsquet Girona, ha trepitjat aquesta tarda per primera vegada el pavelló de Fontajau. Aquest aler amb doble passaport nord-americà i dominicà s'ha format a les universitats de Fort Wayne i Arsmtrong Atlantic, mesura 1.96 i té 26 anys. Arriba a Girona per potenciar encara més la plantilla del líder de la conferència est de LEB Plata, un Girona que vol fer el salt a Or aquesta temporada.

En la seva trajectòria ha destacat fins l'estiu passat a la lliga dominicana, jugant amb el Cañeros del Este amb qui anotava 15 punts per partit, i té una curta experiència en el bàsquet europeu perquè va jugar cinc partits a Romania amb el Dinamo de Bucarest ara fa tres temporades. Herbert Graham podria debutar amb l'equip dissabte a Fontajau contra La Roda, en una nova jornada de la LEB Plata.