El Palamós cau golejat a Vic

El Vic (2n) es va imposar amb claredat al Palamós (3r) i s'allunya a 5 punts dels de Mármol, que ara hauran de visitar el líder invicte, el Girona B. Ben d'hora es van avançar els visitants quan Toni des de fora de l'àrea va superar Quinti. Era el minut 6. El Vic tenia la pilota i les ocasions, però el Palamós va aconseguir empatar poc abans del descans mitjançant Tamba. L'empat no va suposar un punt d'inflexió i el Vic va demostrar la seva superioritat amb tres gols més, Toni feia l'1 a 2 al minut 53 i Peke l'1 a 3 al minut 62. Mármol va provar-ho introduint jugadors ofensius, però Toni va completar el hat-trick per tancar la golejada. Segona derrota seguida d'un Palamós que ara ha d'intentar donar la campanada al camp del Girona B.



El Lloret es retroba amb la victòria vencent el cuer a casa, en un partit gris amb poques ocasions clares. La primera part va estar marcada per la lesió al genoll del porter local, que va haver de ser substituït al minut 10. El Lloret ho va intentar sense sort amb alguna jugada buscant l'esquena de la defensa visitant. A la segona part, el Llagostera, que no havia generat cap oportunitat, es va quedar amb 10 homes per l'expulsió de Llubera. Tot i això, el Lloret no va ser capaç de marcar fins al temps de descompte, quan, gràcies a una centrada a l'àrea i un parell de rebots, Díaz va acabar introduint la pilota a la seva pròpia porteria. En primera instància, l'àrbitre va anul·lar el gol, però, després de consultar-ho amb el linier, el va donar per vàlid, de manera que els tres punts es van quedar a Lloret.



L'Escala arribarà al descans del pont de desembre a un pas de les posicions de descens, després de caure per la mínima davant d'un rival directe per la lluita per la permanència i encadenar 5 partits sense conèixer la victòria.

Els escalencs no van fer un bon partit. La primera part va ser molt embolicada i poc vistosa i cap dels dos equips va gaudir de gaires ocasions. La segona meitat va arrencar amb el gol del Tona, que va arribar després d'uns rebots dins de l'àrea a la sortida d'un córner. A partir d'aquí l'Escala ho va intentar amb una mica més de convicció, però sense encert.

Els gironins es van queixar de dues faltes dins l'àrea visitant en què l'àrbitre no va assenyalar penal.