Un penal al Nou Congost trenca el duel d'un Banyoles que perd tres punts pel camí

Amb només vint minuts, el treball del Banyoles al Nou Congost se'n va anar en orris amb una derrota (2-1). Un penal a un quart d'hora pel final va deixar tocats anímicament els homes d'Adam Fontes que, tot i sentir-se clars guanyadors del partit gràcies al domini de joc i un gol d'Adrià a l'inici de la represa, van veure's superats per un Manresa superior al tram final. En conseqüència, els banyolins baixen a la tretzena posició amb 21 punts. «Estic emprenyat perquè hem perdut un partit que teníem controlat, però és només una pedra al camí. Fa molts mesos que estem concentrats en fer-ho bé i hem de continuar així per afrontar la pròxima jornada», explicava el tècnic després del duel.

Coneguts dels enfrontaments a Primera Catalana, tant el Banyoles com el Manresa estaven decidits a aconseguir els tres punts per seguir endavant amb la prometedora temporada que ambdós estan tenint. Els de Fontes esperaven allargar la seva bona dinàmica davant d'un rival directe, mentre els locals necessitaven retrobar-se amb la victòria després de dues derrotes consecutives. D'entrada, els manresans s'ho van creure més. Sense ser un perill per a Bartrina, que encara no havia hagut d'intervenir, Fran Orellana va enviar un xut ras directe a les mans del porter. Abans, Èric Gispert va provar sort amb una rematada de cap un pèl desviada. A mesura que avançava el cronòmetre, el Banyoles se sentia més còmode sobre el terreny de joc.



Passar de cara a creu

A la represa, els de Fontes van gaudir dels seus millors minuts. Controlant i pressionant, per portar el partit cap allà on volien. Al 49, Adrià va obrir la llauna i Fontes «des de la banqueta ja ho veia guanyat». Als últims vint minuts, però, l'àrbitre va assenyalar la pena màxima a Ferru i el local Walter va igualar el marcador des dels onze metres. El penal va desestabilitzar els banyolins i el Manresa va aprofitar-ho per enfortir-se fins a remuntar amb un dolorós 2-1.