Punt i final a la ratxa del Peralada

Els gols matiners dels exdavanters xampanyers Sergi Arranz i David Coro van acabar ahir amb la bona dinàmica del Peralada. Els homes d'Albert Carbó van retrobar-se amb la derrota (1-2), tres jornades després de l'última vegada, contra un Terrassa superior que aspira a ocupar com a mínim les places de promoció d'ascens. L'efectivitat ofensiva i defensiva del conjunt egarenc, que és tercer amb 30 punts –els mateixos que el segon Granollers–, va ser primordial per deixar els empordanesos sense botí. El davanter veneçolà Sergio Álvarez va estrenar-se com a golejador als deu minuts d'entrar al terreny en substitució de Guillem, però retallar distàncies no va ser suficient.

Després de plantar cara davant l'Europa, el conjunt verd-i-blanc va rebre els de Xevi Molist amb la moral alta. Estaven disposats a plantar cara, però no comptaven que el Terrassa mossegaria tant bon punt va començar a rodar la pilota sobre la gespa. Al minut 2, el figuerenc Arranz va estrenar el marcador engaltant una esfèrica morta dins l'àrea petita. Els locals van reaccionar amb un xut creuat de Carles Puig que no sorprenia el porter Ortega, autrant-lo en dos temps. El Terrassa va continuar pressionant i maleint l'actuació d'Aroca per frustrar un cacau de Coro, el maresmenc va aconseguir creuar la línia de gol en la següent acció. Demanant perdó a l'afició, això sí. Els egarencs van fer anar de bòlit el Peralada, que se les va empescar per evitar que les ocasions de perill del rival fessin més gran la ferida. Alhora, aprofitava el contraatac per apropar-se a la porteria d'un Ortega que no estava disposat a cedir.

A la segona part, Carbó va buscar el revulsiu amb els canvis. Víctor Bertomeu i Sergio Álvarez van entrar per reforçar l'atac. L'estratègia va sortir bé, però el Terrassa va encarregar-se que no fos sucifient. Al 86, el veneçolà va estrenar-se com a golejador per evidenciar el pas endavant del Peralada. Tot i retallar distàncies, no hi va haver temps per a més.