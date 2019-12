La Sant Silvestre de Girona obre les inscripcions

La 15a edició de la Cursa de Sant Silvestre de Girona i la 10a Mini Sant Silvestre ja han obert les inscripcions per poder-hi participar. L'esdeveniment esportiu, ja tradicional de les festes nadalenques a Girona, organitzat per l'Ajuntament de Girona i el Club d'Atletisme Girona, tindrà lloc com cada any el dia 31 de desembre i sortirà a les 18 h tarda des del Pavelló Municipal Girona-Fontajau, que també serà el punt d'arribada.

Aquest migdia s'ha presentat la samarreta de la 15a edició de la prova a l'Ajuntament de Girona. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Eva Palau; el president del Club Atletisme Girona, Xavier Avellana, i l'atleta Marina Guerrero han participat en l'acte. Guerrero, guanyadora de l'edició 2018 de la Sant Silvestre, ha confirmat que tornarà a participar-hi aquest any.

El recorregut serà de 5 km i les persones participants passaran per punts emblemàtics de la ciutat, especialment del Barri Vell. La primera sortida de la Mini Sant Silvestre tindrà lloc a les 17.05 h i estarà dividida en tres proves: la que s'adreça a persones nascudes entre el 2014 i el 2015, amb un recorregut de 110 metres; la que s'adreça a persones nascudes entre el 2011, 2012 i el 2013, amb un recorregut de 600 metres, i la que s'adreça a persones nascudes entre el 2008, 2009 i el 2010, amb un recorregut de 1.200 metres. Amb l'objectiu de fomentar la participació i l'activitat física i l'esport, les curses infantils no seran competitives i no hi haurà classificacions. Tothom guanyarà i tothom tindrà una bossa obsequi i una medalla commemorativa. A més, hi haurà inflables, una xocolatada i un servei de guarderia perquè els mares i pares puguin córrer la cursa d'adults.

Les inscripcions es podran fer per internet fins al dissabte 29 de desembre a les 23.59 h, o bé quan s'assoleixin les 2.000 inscripcions a la cursa d'adults o les 300 inscripcions a la Mini Sant Silvestre. Del dorsal 1 al 400, el preu de la inscripció és de 9 euros; del 401 al 600 és de 10 euros, i del 601 al 2.000, de 12 euros. La inscripció a la Mini Sant Silvestre té un cost de 2 euros. L'obsequi per a les persones participants serà una samarreta tècnica de màniga llarga, a més de la bossa del/de la corredor/a i un sorteig d'obsequis de diferents empreses col·laboradores.

Un any més, la Sant Silvestre tornarà a col·laborar amb la campanya solidària "Nassos Contra el Càncer" amb la donació d'un euro en el preu de les inscripcions.