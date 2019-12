Serjogins i Soler s'imposen en la «Mitja de Figueres»

Dimitrijs Serjogins, en la prova masculina, i Meritxell Soler, en la femenina, van ser els guanyadors de la prova de 21 quilòmetres en la quarta edició de la Mitja de Figueres, que va reunir prop d'un miler d'atletes adults. Amb un recorregut on els atletes van haver d'anar una mica en compte de no relliscar, sobretot en el paviment urbà de la ciutat, ja que les pluges de la nit anterior havien deixat el terra moll. Malgrat això, durant el matí, tot i haver-hi un cel ennuvolat, la pluja no va fer acte de presència.

Dimitrijs Serjogins va ser el guanyador de la cursa masculina, mantenint un ritme costant des de l'inici davant la Torre Galatea del Museu Dalí per creuar la línia d'arribada a plaça Catalunya amb un temps d'1:06:05. Una marca que es va quedar a escassos 24 segons de superar el rècord de la prova que va marcar l'olotí Nan Oliveras en l'edició de l'any passat -1:05:42. El segon lloc de la prova masculina va ser per a Mohamed El Ghazouany i va completar el podi Samir Ait Bouychamane.

En la prova femenina, la vencedora va ser la manresana Meritxell Soler, que repetia triomf per segon any consecutiu. Tot i així, la manresana no va poder superar el temps marcat l'any passat, que va ser 1:16:00, mentre que en l'edició d'enguany ha estat d'1:19:26. La van acompanyar en el podi Sílvia Segura, segona, i Victoria Pradilla. Sí que Soler va tenir l'honor de ser l'atleta que anés en primera posició en el primer quilòmetre llançat i després completés la Mitja Marató. En la prova masculina aquest privilegi va caure en mans de Jan Bayona.

Per altra banda, els guanyadors de la cursa de 10 quilòmetres van ser Enric Roura i Anna Puigbert. Roura es va imposar en aquesta cursa per segon any consecutiu amb un crono de 33:27 i Enric Boldú i Ferran Coll el van acompanyar al podi. Mentrestant, Puigbert va acabar els 10 quilòmetres amb una marca de 40:03 amb Berta Bober i Cristina Vilarnau com a segona i tercera classificada, respectivament.

Al llarg del matí també es van fer les minicurses de 300, 500 i 800 metres destinades als nens i nenes, una prova anomenada La Menuda i hi van participar uns 400 infants, també perquè es va convidar les escoles a participar-hi. A més, al llarg del matí va predominar un ambient festiu, amb espais d'animació repartits per tot el circuit que passaven per la Ronda Sud per Vilabertran, Peralada i Cabanes, tot travessant la plana empordanesa. En unes proves que, al llarg del matí, també van aplegar un gran nombre d'espectadors, que, reparits per diferents punts del recorregut, no es van voler perdre les curses.