El desastre de l'Espanyol: del somni europeu al malson d'aquesta Lliga

La derrota de l'Espanyol contra l'Osasuna, a l'RCDE Stadium (2-4), evidencia la greu crisi de l'equip, que està penúltim i a cinc punts de la salvació, i retrata el desastre d'una temporada que va arrencar amb Europa com a al·licient i ha continuat amb urgències i un canvi de tècnic. El cop contra el quadre navarrès va encendre la graderia blanc-i-blava, que va acomiadar el seu equip amb xiulets i mocadors. No es van salvar ni jugadors ni directius. A més, va provocar una de les rodes de premsa més dures que es recorden de l'entrenador, Pablo Machín, qüestionant l'actitud i la capacitat dels futbolistes.

El tècnic, això sí, va assumir tota la responsabilitat del desastre i es va mostrar convençut que la plantilla revertirà la situació. En qualsevol cas, el naufragi sembla ara molt més proper que abans, ja que el quadre català no soluciona cap de les seves assignatures pendents. Les errades de l'Espanyol són ja conegudes per tots. Per començar, el seu rendiment a l'RCDE Stadium és pèssim: és el pitjor conjunt de Primera Divisió com a local amb només un punt sumat a casa. A més, el seu olfacte realitzador està apagat. Suma cinc dianes, només una més que el Celta, el menys golejador de la categoria. La concentració defensiva és un altre aspecte que han de millorar i contra l'Osasuna l'equip va acabar ruboritzat. Els errors individuals van propiciar que el rival remuntés un 1-0 en només tres minuts. De fet, quan el contrari tenia un futbolista menys, per doble groga, encara va encaixar dos gols més.